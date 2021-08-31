Летом 2021 года поездки со скидкой 50% совершили более 2,5 млн детей

12:24

За летний период текущего года порядка 2,5 млн детей совершили поездки со скидкой 50% в поездах формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД»). Этот показатель почти в 2,3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года (1,1 млн детей).

Напомним: скидка предоставляется холдингом «ЖД» на проезд детей от 10 до 17 лет в период летних школьных каникул уже шестой год подряд.

Воспользоваться скидкой можно было при оформлении проездных документов в купейные вагоны двухэтажных поездов, общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные) и вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов), отправлением с 1 июня по 31 августа 2021 года.

Напоминаем, что путешествовать со скидкой 50% можно и в учебное время года. Так, школьники и воспитанники общеобразовательных учреждений от 10 лет и старше могут воспользоваться льготным тарифом при приобретении билетов. В рамках действующего постановления Правительства РФ в период с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря им предоставляется скидка 50% на проезд в общих, плацкартных вагонах, с местами для сидения, в двухэтажных пассажирских вагонах с 4-местными купе поездов дальнего следования всех категорий во внутригосударственном сообщении. С начала текущего года по 31 мая льготой на проезд воспользовались более 1,2 млн пассажиров, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоить отметить, что в учебный период перед посадкой в поезд необходимо предъявить справку учащегося-воспитанника очной формы обучения.

Всего льготным тарифом и сезонной скидкой на проезд в поездах дальнего следования в учебный и каникулярный периоды текущего года воспользовались порядка 3,7 млн детей от 10 до 17 лет.