Фирменный поезд «Нижегородец» отметил 50-летний юбилей

15:14

Торжественное отправление, посвященное 50-летию со дня запуска в первый рейс фирменного поезда № 35/36 «Нижегородец», состоялось накануне в столице Приволжья. Отметим, что этот состав курсирует между Нижним Новгородом и Москвой.

Праздничное мероприятие прошло на железнодорожном вокзале Нижний Новгород. Творческие коллективы Горьковской магистрали исполнили всеми любимые песни, которые посвящены железной дороге. Также для всех пассажиров выступил народный духовой оркестр центрального дворца культуры железнодорожников в Нижнем Новгороде.

Как отметил заместитель начальника Горьковской железной дороги Сергей Малинин, этот поезд пользуется повышенным спросом у пассажиров, которые любят путешествовать железнодорожным транспортом в комфортной обстановке. Он сформирован из новых комфортабельных вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками для подзарядки гаджетов. Для удобства маломобильных пассажиров в одном из вагонов предусмотрено специализированное купе.

Фирменный поезда № 35/36 «Нижегородец» сообщением Нижний Новгород – Москва курсирует ежедневно, время в пути составляет 8 часов. Он отправляется ночью и прибывает на станцию назначения рано утром.

После завершения торжественной части всем членам поездной бригады вручили памятные сувениры и подарки.

Напомним, что Горьковская железная дорога назначила ретропоезд на паровой тяге по маршруту Нижний Новгород – Арзамас в преддверии летних школьных каникул. Он будет курсировать 31 мая, а также 1 и 2 июня, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.