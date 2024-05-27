Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Еще 11 остановочных пунктов Свердловской железной дороги получили уникальные имена

2024-05-27 12:01
Еще 11 остановочных пунктов Свердловской железной дороги получили уникальные имена
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская железная дорога определила новые имена для 11 остановочных пунктов (о. п.), ранее обозначавшихся порядковым номером километра, на котором они расположены. Приказ о переименовании уже принят в ОАО «РЖД», заключительным этапом является внесение Росжелдором изменений в перечень железнодорожных станций.

Переименованные объекты находятся на территории Свердловской и Тюменской областей. В основном, новые названия остановочных пунктов совпадают с расположенными поблизости населенными пунктами, дачными поселками, водоемами и т. п.

Например, о. п. 292 км на территории Каменск-Уральского городского округа теперь носит имя о. п. Казенный лес – по аналогии с названием ближайшего лесопарка. В этом же муниципалитете появился о. п. Мост Росновского (ранее – о. п. 7 км). Он находится неподалеку от уникального железнодорожного моста через реку Исеть, спроектированного архитектором Василием Росновским.

В Тюменской области вблизи садоводческих обществ и поселков появились одноименные о. п. Горьковка (ранее – о. п. 2123 км), о. п. Ольховое (о. п. 2169 км) и о. п. Красная Горка (о. п. 2181 км).

Новые имена остановочных пунктов в Тюмени (о. п. Обход города Тюмени – вместо о. п. 2134 км, о. п. Улица Пермякова – вместо о. п. 2143 км) созвучны с названиями близлежащих крупных улиц. Это поможет пассажирам лучше ориентироваться в карте города.

Свердловская магистраль реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с 2020 года. Более 120 остановочных пунктов на СвЖД уже получили уникальные имена взамен цифрового обозначения километра.

При выборе варианта названия ключевым фактором являются пожелания местных жителей с учетом мнения любителей путешествий и истории, краеведов. Важным критерием является близость остановочного пункта к историческим и культурным достопримечательностям. Новые названия СвЖД отправляет на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти остановочные пункты расположены. После прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим объектам.

С новыми запоминающимися именами эти остановочные пункты станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сделают карту магистрали более интересной и познавательной, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

