С 28 мая в связи с ремонтными работами изменится расписание ряда пригородных поездов Красноярской магистрали

10:32

В период с 28 мая по 11 июня по вторникам и пятницам у ряда пригородных поездов Красноярской магистрали изменится расписание. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры.

28 и 31 мая, а также 4, 7 и 11 июня электропоезда Дивногорск – Зеледеево и Зеледеево – Красноярск будут курсировать по сокращенному маршруту – до/от станции Минино. Отправление из Дивногорска в 06:37, прибытие в Минино в 08:20, отправление из Минино в 14:23, прибытие в Красноярск в 15:00.

Также в указанные даты дневной электропоезд Красноярск – Базаиха будет отправляться в поездку на 37 минут раньше: отправление от станции Красноярск в 16:42.

Утренние и дневные пригородные поезда до Качи, Зыково, Чернореченской, Зеледеево, Камарчаги будут выходить в рейс раньше на 8-15 минут.

Кроме того, по измененному графику будут курсировать вечерние маршруты Уяр – Иланская (отправление из Уяра на 40 минут раньше) и Иланская – Уяр (отправление из Иланской на 1 час раньше).

Компания «Краспригород» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит уточнять расписание в период проведения ремонтных работ. Сделать это можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.