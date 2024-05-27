Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Порядка 7,5 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской железной дороги за 4 месяца 2024 года

2024-05-27 09:54
Порядка 7,5 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской железной дороги за 4 месяца 2024 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Специализированную помощь на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали в январе-апреле 2024 года оказали порядка 7,5 тыс. маломобильным пассажирам. Это на 10,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В апреле 2024 года помощь была оказана более 2,1 тыс. пассажирам с ограниченными физическими возможностями, что на 5% выше показателя за апрель 2023 года.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений в апреле текущего года в Центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Киров (500) и Нижний Новгород (428).

Сотрудники Центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно по тел.: 8 (800) 775-00-00 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам». Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

