На Кругобайкальской железной дороге открыт летний туристический сезон

Совершить путешествие по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) можно на регулярных рейсах, поезде «Байкальский экспресс», рельсовом автобусе «Нерпочка», а также на поездах туроператора Baikal Train.

Продолжается продажа билетов на поезд «Байкальский экспресс». Во время путешествия по КБЖД состав возглавит паровоз. Поездка будет проходить в формате «Отель на колесах», когда ночь пассажиры проводят в поезде, а день могут посвятить знакомству с достопримечательностями.

Этим летом экспресс совершит 6 рейсов. Состав будет выезжать из Иркутска каждую пятницу с 19 июля по 23 августа. Путешественников ожидает изменение в маршруте: теперь поезд будет делать еще одну остановку на станции Шарыжалгай.

Электропоезд № 6714 Иркутск-Пассажирский – Слюдянка-I – Байкал и его зеркальный маршрут № 6715 в предстоящем сезоне совершит 50 рейсов. При этом в период пикового спроса количество вагонов планируется увеличить с 4 до 8.

Также между станциями Слюдянка-I и Байкал продолжит курсировать поезд «Нерпочка». В прошлом году подвижной состав заменили на новый рельсовый автобус серии РА-2, который вмещает в 2 раза больше пассажиров.

К открытию сезона отремонтировали 31 пассажирскую платформу и обустроили 6 пикниковых зон.

Поток туристов на Кругобайкальской железной дороге растет год от года: в 2023 году перевезли 415 тыс. пассажиров. Это на 39,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В том числе в поездах с туристической программой путешествовали 38,8 тыс. человек, что в 1,2 раза превысило показатели 2022 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.