За 4 месяца 2024 года количество отправленных пассажиров с вокзала Нижний Новгород выросло на 12%

09:50

Поездами пригородного сообщения и дальнего следования с железнодорожного вокзального комплекса Нижний Новгород в январе-апреле 2024 года отправились более 2,2 млн пассажиров. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также за этот период пассажиры отправлялись с железнодорожных вокзалов:

Казань – 692 тыс. человек (+20% к 2023 году);

Киров – 467 тыс. человек (+6%);

Владимир – 439 тыс. человек (+19%);

Дзержинск – 409 тыс. человек (+13%);

Ижевск – 274 тыс. человек (+14%);

Казань-Восстание – 212 тыс. человек (+12%);

Ковров – 194 тыс. человек (+7%).

Всего за январь-март 2024 года с крупнейших железнодорожных вокзалов Горьковской железной дороги отправились более 6,2 млн человек (+12% к уровню прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.