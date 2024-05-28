За 4 месяца 2024 года количество отправленных пассажиров с вокзала Нижний Новгород выросло на 12%

Поездами пригородного сообщения и дальнего следования с железнодорожного вокзального комплекса Нижний Новгород в январе-апреле 2024 года отправились более 2,2 млн пассажиров. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также за этот период пассажиры отправлялись с железнодорожных вокзалов:
Всего за январь-март 2024 года с крупнейших железнодорожных вокзалов Горьковской железной дороги отправились более 6,2 млн человек (+12% к уровню прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.