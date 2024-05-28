На Сахалине открыт новый пригородный маршрут

09:39

На Дальневосточной железной дороге в Южно-Сахалинске открыт новый пригородный маршрут, связывающий Долинск и Корсаков с областной столицей. На этом направлении, помимо транзитных поездов, будут курсировать 4 дополнительных.

Запуск маршрута – часть масштабной работы железнодорожников по развитию проекта «Городской экспресс», позволяющего пассажирам с комфортом добираться из пригорода в центр Южно-Сахалинска.

Кроме того, для удобства местных жителей изменено расписание пригородных поездов южно-сахалинской агломерации, а также увеличена частота курсирования по корсаковскому направлению, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.