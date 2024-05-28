Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Сахалине открыт новый пригородный маршрут

2024-05-28 09:39
На Сахалине открыт новый пригородный маршрут
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Дальневосточной железной дороге в Южно-Сахалинске открыт новый пригородный маршрут, связывающий Долинск и Корсаков с областной столицей. На этом направлении, помимо транзитных поездов, будут курсировать 4 дополнительных.

Запуск маршрута – часть масштабной работы железнодорожников по развитию проекта «Городской экспресс», позволяющего пассажирам с комфортом добираться из пригорода в центр Южно-Сахалинска.

Кроме того, для удобства местных жителей изменено расписание пригородных поездов южно-сахалинской агломерации, а также увеличена частота курсирования по корсаковскому направлению, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

