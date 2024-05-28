Почти 400 тыс. пассажиров совершили путешествие на двухэтажном поезде № 357/358 Уфа – Самара – Имеретинский Курорт за год курсирования

В первый рейс двухэтажный поезд Куйбышевского филиала АО «ФПК» № 357/358 Уфа – Имеретинский Курорт отправился год назад, 27 мая. За время курсирования он перевез около 400 тыс. пассажиров.

Поезд курсирует через день. Из Уфы он отправляется в 06:40, в обратном направлении, из Имеретинского Курорта, – в 13:08. Время указано местное.

В составе поезда – современные купейные вагоны, в которых есть системы контроля безопасности и связи, биотуалеты, кондиционеры, индивидуальные розетки. В одном из вагонов предусмотрено купе увеличенной площади для маломобильных пассажиров, а также подъемное устройство для инвалидной коляски.

В пути следования поезда предусмотрены остановки в Самаре, Сызрани, Саратове, Волгограде, Краснодаре, Туапсе, Сочи, Адлере и др.

Получить больше информации и оформить билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.