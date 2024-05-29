Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 4 месяца текущего года перевозки пригородными туристическими поездами на Горьковской железной дороге выросли почти в 2,5 раза

2024-05-29 09:31
За 4 месяца текущего года перевозки пригородными туристическими поездами на Горьковской железной дороге выросли почти в 2,5 раза
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристическими поездами пригородного сообщения, курсирующими по Горьковской железной дороге, в январе-апреле 2024 года воспользовались почти 16 тыс. пассажиров. Это почти в 2,5 раза больше, чем за этот же период прошлого года.

Самым популярным среди туристов остается ретропоезд с паровой тягой, который курсирует по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. За 4 месяца его пассажирами стали 8 тыс. человек. В его составе – уникальный паровоз П-36 и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Подчеркнем, что пассажиры Горьковской магистрали также выбирают обзорные туры на пригородных поездах по маршрутам Нижний Новгород – Семенов, Казань – Васильево и Казань – Кукмор.

Всю информацию по расписанию туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайтах пригородных компаний АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru