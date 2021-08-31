Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Школьники и студенты смогут приобретать льготные билеты на электрички Черноморского побережья через мобильное приложение

2021-08-31 16:26
Школьники и студенты смогут приобретать льготные билеты на электрички Черноморского побережья через мобильное приложение
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Приобретать билеты на пригородные поезда, которые курсируют на участке Туапсе – Имеретинский Курорт – Роза Хутор, школьники и студенты теперь могут через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Для того чтобы иметь возможность оформлять билеты онлайн с 50% скидкой, молодым людям нужно установить на телефон указанное приложение и пройти процедуру подтверждения личных данных в пригородных кассах. Сделать это можно на вокзалах Туапсе, Шепси, Лазаревская, Якорная Щель, Лоо, Дагомыс, Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Аэропорт, Имеретинский Курорт, Эсто-Садок, Роза Хутор.

В пригородной кассе пассажиру необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготный проезд (ученический (студенческий) билет или справку, выданную образовательным учреждением, расположенным на территории Краснодарского края). Стоит отметить, что подобную процедуру школьникам и студентам придется проходить в начале каждого учебного года.

После этого рекомендуется обновить приложение «ЖД Пассажирам» до последней версии. Льготный билет студента или школьника активируется в разделе «Данные пассажира». Для этого нужно в него ввести актуальные сведения (ФИО и паспорт).

Билеты в приложении «ЖД Пассажирам» реализуются без наценок и дополнительных сборов. Продажа на пригородные поезда Черноморского побережья открывается за 10 суток до отправления. Во время поездки наличие у пассажира документов, подтверждающих право на льготный проезд, обязательно.

Напомним, что, в соответствии с законодательством ряда субъектов РФ, школьникам и студентам очной формы обучения в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря предоставляется 50% скидка на проезд в пригородных поездах.

Подробную информацию о приобретении билетов, а также об актуальном расписании пригородных поездов можно получить на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru