Школьники и студенты смогут приобретать льготные билеты на электрички Черноморского побережья через мобильное приложение

16:26

Приобретать билеты на пригородные поезда, которые курсируют на участке Туапсе – Имеретинский Курорт – Роза Хутор, школьники и студенты теперь могут через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Для того чтобы иметь возможность оформлять билеты онлайн с 50% скидкой, молодым людям нужно установить на телефон указанное приложение и пройти процедуру подтверждения личных данных в пригородных кассах. Сделать это можно на вокзалах Туапсе, Шепси, Лазаревская, Якорная Щель, Лоо, Дагомыс, Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Аэропорт, Имеретинский Курорт, Эсто-Садок, Роза Хутор.

В пригородной кассе пассажиру необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготный проезд (ученический (студенческий) билет или справку, выданную образовательным учреждением, расположенным на территории Краснодарского края). Стоит отметить, что подобную процедуру школьникам и студентам придется проходить в начале каждого учебного года.

После этого рекомендуется обновить приложение «ЖД Пассажирам» до последней версии. Льготный билет студента или школьника активируется в разделе «Данные пассажира». Для этого нужно в него ввести актуальные сведения (ФИО и паспорт).

Билеты в приложении «ЖД Пассажирам» реализуются без наценок и дополнительных сборов. Продажа на пригородные поезда Черноморского побережья открывается за 10 суток до отправления. Во время поездки наличие у пассажира документов, подтверждающих право на льготный проезд, обязательно.

Напомним, что, в соответствии с законодательством ряда субъектов РФ, школьникам и студентам очной формы обучения в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря предоставляется 50% скидка на проезд в пригородных поездах.

Подробную информацию о приобретении билетов, а также об актуальном расписании пригородных поездов можно получить на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.