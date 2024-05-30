Состав скоростного поезда «Ласточка» Нижний Новгород – Москва вновь будет увеличен

15:17

Сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка» продолжат курсировать по маршрутам Нижний Новгород – Москва 31 мая, 1, 7 и 8 июня 2024 года.

Из столицы России десятивагонный состав отправится 31 мая и 7 июня в 21:15, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:13. Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 1 и 8 июня в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:09.

Напомним, что всего с начала 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 1,5 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.