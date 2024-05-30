Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Летом на Восточно-Сибирской железной дороге будут курсировать 4 поезда к курортам Черноморского побережья

2024-05-30 09:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Летом 2024 года к курортам юга России по Восточно-Сибирской железной дороге будут курсировать 4 сезонных поезда формирования АО «ФПК». Они начали свою работу в мае и завершат в октябре.

Так, пассажирам ВСЖД доступна поездка к Черноморскому побережью на поездах № 205/206 Иркутск – Анапа, № 229/230 Северобайкальск – Анапа, № 269/270 Чита – Адлер, № 273/274 Северобайкальск – Адлер.

Также в составы регулярных поездов № 69/70 Чита – Москва и № 229/230 Северобайкальск – Анапа на летнее время добавляется беспересадочная группа вагонов Чита – Анапа.

Кроме «южных» поездов, на летний период с 30 мая в расписание возвращается поезд № 250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ.

Для того чтобы поездки для пассажиров были комфортными и безопасными, к летнему сезону готовят подвижной состав, уделяя особое внимание исправности кондиционеров, биотуалетов и противопожарных систем. Техническое обслуживание на ВСЖД пройдут 336 пассажирских вагонов в Иркутске и 168 – в Северобайкальске.

Узнать подробную информацию о расписании движения поездов, а также оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД», в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

