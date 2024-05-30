269 пассажирских вагонов прошли сезонное техническое обслуживание на Забайкальской магистрали в ходе подготовки к летним перевозкам

09:24

Для повышения качества пассажирских перевозок в летний период сезонное техническое обслуживание на Забайкальской железной дороге прошли 269 вагонов. Особое внимание уделялось исправности кондиционеров, биотуалетов и противопожарных систем. В целом в Восточно-Сибирском филиале АО «Федеральная пассажирская компания» сезонную подготовку пройдут порядка 1,1 тыс. пассажирских вагонов.

Летом 2024 года поездами Восточно-Сибирского филиала «ФПК» планируется перевезти около 4,3 млн. человек. Это на 300 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С мая по сентябрь запланировано курсирование 30 пар поездов формирования Восточно-Сибирского филиала. Из них к курортам Черноморского побережья отправятся 6 пар поездов, 4 из которых – сезонные. Планируется, что поездки в направлении южных городов совершат около 40 тыс. жителей Сибири и Дальнего Востока.

Помимо регулярных поездов – № 127/128 сообщением Красноярск – Адлер и № 201/202 сообщением Красноярск – Анапа этим летом в направлении Юга России будут курсировать поезда № 205/206 сообщением Иркутск – Анапа, № 229/230 сообщением Северобайкальск – Анапа и № 273/274 сообщением Северобайкальск – Адлер.

Напомним, что из Читы будет отправляться сезонный поезд № 269/270 сообщением Чита – Адлер, а также беспересадочная группа вагонов Чита – Анапа, которые будут следовать в составе поездов № 69/70 Чита – Москва и № 229/230 Северобайкальск – Анапа.

В период интенсивных летних перевозок в поездах филиала будут работать более 3,2 тыс. проводников, в том числе более 450 студентов. Большинство из них – бойцы российских студенческих отрядов. Около 170 студентов пополнят ряды проводников в Иркутске, по 100 человек – в Северобайкальске и Красноярске и еще около 80 – в Чите. К обслуживанию пассажиров бойцы студотрядов допускаются только после обучения по программам, утвержденным АО «ФПК», и сдачи экзаменов.

Узнать подробную информацию о расписании движения поездов, а также оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД», в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.