Литературный поезд «По следам писателей» возобновит курсирование на Горьковской железной дороге

2024-05-31 14:54
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога совместно с АО «ВВППК» в рамках развития внутреннего туризма снова запустит пригородный тематический поезд «По следам писателей», который будет курсировать по маршруту Нижний Новгород – Арзамас в период летних школьных каникул с 1 июня 2024 года.

Поезд отправится из столицы Приволжья в 10:44 и прибудет на ст. Арзамас-2 в 13:44. Обратно он поедет со ст. Арзамас-1 в 17:45 и вернется в Нижний Новгород в 20:39.

Арзамасское направление продолжает пользоваться повышенной популярностью у жителей и гостей Нижегородской области. Пассажирами туристического ретропоезда на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас с начала 2024 года стали более 8 тыс. человек. Проект «По следам писателей» поможет школьникам и их родителям увлекательно и интеллектуально провести летние каникулы.

Так, туристы во время поездки смогут посетить уникальные достопримечательности города Арзамас, такие как Спасский монастырь и дома-музеи А. М. Горького и А. П. Гайдара. Также для них подготовлена уникальная имерсивная программа с театральными зарисовками, квест по старинным пешеходным улицам города и чаепитие с традиционными арзамаскими пирогами.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам».

В состав литературного поезда «По следам писателей» входят паровоз и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

