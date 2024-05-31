Дополнительные поезда в Анапу из Екатеринбурга, Тюмени и Нового Уренгоя назначены на летний период на Свердловской магистрали

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в летний период на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы формирования Уральского филиала Федеральной пассажирской компании будут курсировать из Екатеринбурга, Тюмени, Нового Уренгоя до Анапы и в обратном направлении.
|
Номер поезда
|
Маршрут
|
Дата отправления
|
499
|
Тюмень – Анапа (через Екатеринбург)
|
7, 9 июня,
1, 23 июля,
11, 25 августа
|
499
|
Екатеринбург – Анапа
|
17 августа
|
543
|
Тюмень – Анапа (через Екатеринбург)
|
3, 26 июля
|
499
|
Новый Уренгой – Анапа (через Тюмень, Екатеринбург)
|
13 августа
|
499
|
Новый Уренгой – Тюмень
|
15 июня,
2 сентября
|
590
|
Тюмень – Новый Уренгой
|
11 августа
|
500
|
Анапа – Тюмень (через Екатеринбург)
|
12 июня,
4, 26 июля,
17, 20 августа
|
544
|
Анапа – Тюмень (через Екатеринбург)
|
6, 29 июля
|
500
|
Анапа – Новый Уренгой (через Екатеринбург, Тюмень)
|
10 июня,
28 августа
|
500
|
Анапа – Екатеринбург
|
14 августа
В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть отдельные багажные купе; вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами.
Билеты на дополнительные «южные» поезда уже в продаже. Приобрести их можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и железнодорожных кассах.
В целом, на летний период в расписании холдинга «РЖД» предусмотрено 135 пар поездов из разных городов страны в направлении юга России. Они совершат более 30 тысяч рейсов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.