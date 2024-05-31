Дополнительные поезда в Анапу из Екатеринбурга, Тюмени и Нового Уренгоя назначены на летний период на Свердловской магистрали

12:59

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в летний период на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы формирования Уральского филиала Федеральной пассажирской компании будут курсировать из Екатеринбурга, Тюмени, Нового Уренгоя до Анапы и в обратном направлении.

Номер поезда Маршрут Дата отправления 499 Тюмень – Анапа (через Екатеринбург) 7, 9 июня, 1, 23 июля, 11, 25 августа 499 Екатеринбург – Анапа 17 августа 543 Тюмень – Анапа (через Екатеринбург) 3, 26 июля 499 Новый Уренгой – Анапа (через Тюмень, Екатеринбург) 13 августа 499 Новый Уренгой – Тюмень 15 июня, 2 сентября 590 Тюмень – Новый Уренгой 11 августа 500 Анапа – Тюмень (через Екатеринбург) 12 июня, 4, 26 июля, 17, 20 августа 544 Анапа – Тюмень (через Екатеринбург) 6, 29 июля 500 Анапа – Новый Уренгой (через Екатеринбург, Тюмень) 10 июня, 28 августа 500 Анапа – Екатеринбург 14 августа

В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть отдельные багажные купе; вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами.

Билеты на дополнительные «южные» поезда уже в продаже. Приобрести их можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и железнодорожных кассах.

В целом, на летний период в расписании холдинга «РЖД» предусмотрено 135 пар поездов из разных городов страны в направлении юга России. Они совершат более 30 тысяч рейсов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.