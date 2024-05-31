Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные поезда в Анапу из Екатеринбурга, Тюмени и Нового Уренгоя назначены на летний период на Свердловской магистрали

2024-05-31 12:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в летний период на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы формирования Уральского филиала Федеральной пассажирской компании будут курсировать из Екатеринбурга, Тюмени, Нового Уренгоя до Анапы и в обратном направлении.

Номер поезда

Маршрут

Дата отправления

499

Тюмень – Анапа (через Екатеринбург)

7, 9 июня,

1, 23 июля,

11, 25 августа

499

Екатеринбург – Анапа

17 августа

543

Тюмень – Анапа (через Екатеринбург)

3, 26 июля

499

Новый Уренгой – Анапа (через Тюмень, Екатеринбург)

13 августа

499

Новый Уренгой – Тюмень

15 июня,

2 сентября

590

Тюмень – Новый Уренгой

11 августа

500

Анапа – Тюмень (через Екатеринбург)

12 июня,

4, 26 июля,

17, 20 августа

544

Анапа – Тюмень (через Екатеринбург)

6, 29 июля

500

Анапа – Новый Уренгой (через Екатеринбург, Тюмень)

10 июня,

28 августа

500

Анапа – Екатеринбург

14 августа

В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть отдельные багажные купе; вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами.

Билеты на дополнительные «южные» поезда уже в продаже. Приобрести их можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и железнодорожных кассах.

В целом, на летний период в расписании холдинга «РЖД» предусмотрено 135 пар поездов из разных городов страны в направлении юга России. Они совершат более 30 тысяч рейсов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

