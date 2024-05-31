С 4 июня жители Советского района Красноярска смогут воспользоваться беспересадочными «дачными» маршрутами Красноярской магистрали

12:40

Для удобства пассажиров, которые отправляются в поездки с остановочных пунктов КрасЖД в Советскоам районе Красноярска, изменятся маршруты востребованных «дачных» поездов: с 4 июня они будут заезжать на станцию Красноярск-Северный.

По вторникам пассажиры смогут воспользоваться вечерним электропоездом Минино – Красноярск-Северный – Красноярск: отправление со станции Минино в 21:02, отправление со станции Красноярск-Северный – в 21:59, прибытие на станцию Красноярск – в 22:41, по четвергам – электропоездом Зеледеево – Красноярск-Северный – Красноярск: отправление со станции Зеледеево в 19:47, отправление со станции Красноярск-Северный – в 21:59, прибытие на станцию Красноярск – в 22:41.

Уточнить расписание поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.