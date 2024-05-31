Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 4 июня жители Советского района Красноярска смогут воспользоваться беспересадочными «дачными» маршрутами Красноярской магистрали

2024-05-31 12:40
С 4 июня жители Советского района Красноярска смогут воспользоваться беспересадочными «дачными» маршрутами Красноярской магистрали
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удобства пассажиров, которые отправляются в поездки с остановочных пунктов КрасЖД в Советскоам районе Красноярска, изменятся маршруты востребованных «дачных» поездов: с 4 июня они будут заезжать на станцию Красноярск-Северный.

По вторникам пассажиры смогут воспользоваться вечерним электропоездом Минино – Красноярск-Северный – Красноярск: отправление со станции Минино в 21:02, отправление со станции Красноярск-Северный – в 21:59, прибытие на станцию Красноярск – в 22:41, по четвергам – электропоездом Зеледеево – Красноярск-Северный – Красноярск: отправление со станции Зеледеево в 19:47, отправление со станции Красноярск-Северный – в 21:59, прибытие на станцию Красноярск – в 22:41.

Уточнить расписание поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru