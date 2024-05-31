Движение поездов на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде и Казани откроется 1 июня

12:04

1 июня состоится торжественное открытие летней поездной практики на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде и Казани. Юные железнодорожники на протяжении всего лета будут выполнять обязанности машиниста, начальника поезда, проводника, контролера-ревизора.

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде – одна из старейших детских магистралей в России: в этом году она отмечает 85-летний юбилей. Движение по ней было открыто 8 ноября 1939 года. Сейчас на Малой Горьковской – 3 станции: Родина, Пушкино и Счастливая. Путешествие занимает около 30 минут.

Дополнительно на ДЖД функционируют кружки технического моделизма, робототехники, спортивный кружок, вокальная студия и студия изобразительного искусства.

Первое отправление поезда на ДЖД в Нижнем Новгороде состоится 1 июня в 11:00. Далее составы будут отправляться в 12:00, 14:00 и 15:00.

Детская железная дорога в Казани – одна из самых молодых дорог. Движение по ней было открыто 30 августа 2007 года. Сейчас дорога имеет 2 станции: Молодежная и Изумрудная, а также 2 посадочные платформы: Спортивная и Березовая роща. Путешествие занимает также около 30 минут.

Первое отправление поезда на ДЖД в Казани состоится 1 июня в 10:00.

Отметим, что Горьковская железная дорога является единственной магистралью, в границах которой есть 2 постоянно действующие детские железные дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.