На Дальневосточной железной дороге открыты летние маршруты к местам отдыха

10:39

На Дальневосточной железной дороге завершена подготовка к летнему сезону пассажирских перевозок и запущены маршруты к местам отдыха на Дальнем Востоке. Об этом было заявлено в ходе заседания региональной оперативной комиссии под председательством начальника ДВЖД Евгения Вейде.

Вновь открывается туристический маршрут к курортам на берегу Японского моря Советская Гавань – Уссурийск – Андреевка. Мультимодальным сервисом «поезд+автобус» можно будет отправиться с 18 июля по 30 августа. За 3 прошлых сезона предложением воспользовались почти 6 тыс. человек.

Новинкой этого года станет еще один мультимодальный маршрут в направлении Находки: Хабаровск – Тихоокеанская – Ливадия, который будет работать также с 18 июля по 30 августа. От Хабаровска до станции Тихоокеанская пассажиры смогут добраться поездом № 214/213 Хабаровск – Тихоокеанская, а далее – автобусом от Тихоокеанской до Ливадии (через Волчанец и другие базы отдыха). Расписание автобуса синхронизировано по времени прибытия и отправления поезда.

Всего за 3 летних месяца на Дальневосточной магистрали планируется перевезти более 3,5 млн человек во всех видах пассажирского сообщения. Для этого подготовлены инфраструктура и подвижной состав: 74 вокзала, 6 рельсовых автобусов, 28 электропоездов, а также более 670 вагонов дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.