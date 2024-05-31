В 2024 году на Дальневосточную железную дорогу поступит более 110 новых вагонов

В 2024 году на Дальневосточную железную дорогу поступит более 110 новых вагонов

10:33

Для повышения уровня комфорта поездок парк магистрали ежегодно пополняется десятками новых пассажирских вагонов, используемых на различных маршрутах. В 2024 году на Дальневосточную железную дорогу планируется поставка 113 новых пассажирских вагонов.

Новые вагоны (плацкартные, купейные и штабные модели) пополнят поезда № 5/6 Владивосток – Хабаровск, № 81/82 Тында – Благовещенск, № 627/628 Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, № 375/376 Нерюнгри – Новосибирск и др.

С начала года на Сахалине уже вышло на маршруты 12 новых вагонов: 4 – в составе поездов дальнего следования и 8 – в пригородном сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.