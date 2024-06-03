Новый пешеходный мост соединил станцию Кутузовская МЦД-4 с одноименными станциями метро и МЦК

17:06

В Москве завершилось строительство нового пешеходного моста, который соединил станцию Кутузовская МЦД-4 с Московским центральным кольцом и метрополитеном. Новый переход позволит разгрузить действующий северный вестибюль МЦК на 20%, с 14 до 11 тыс. пассажиров в сутки.

С обновленной пассажирской инфраструктурой ознакомились мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

«На Кутузовской, по сути, с нуля построен один из крупнейших транспортных узлов города Москвы. Здесь была реконструирована Филёвская линия метро, построено Московское центральное кольцо, построен четвертый Московский центральный диаметр, запущено 11 маршрутов наземного транспорта, даже сделан речной трамвайчик. Все это объединено в систему московского городского вокзала, строительство которого мы сегодня заканчиваем совместно с РЖД», – рассказал Сергей Собянин.

«Мы сейчас вместе с правительством Москвы трансформируем транспортно-пересадочные узлы в городские вокзалы, как и договаривались ранее. Проектировщики отлично проработали. Здесь реализована технология «Сухие ноги», когда перейти из метро на МЦД можно, не выходя на улицу. Более того, путь сократился вдвое – с 8 до 4 минут и стал по-настоящему безбарьерным: в переходе отсутствуют ступени. Здесь комфортно и светло, можно купить билеты или совершить какую-то другую покупку в дорогу», – рассказал Олег Белозёров.

Отметим, что переход выполнен в едином стиле со станцией Кутузовская, чтобы он гармонично сочетался и с железнодорожной инфраструктурой, и с окружающей застройкой.

При строительстве моста железнодорожники проделали колоссальный объем работ. Конструкцию возводили в условиях плотной городской застройки, над путями МЦК и автодорогой Третьего транспортного кольца. Части пролетного строения изготовили по индивидуальному проекту. Длина перехода – 160 м, а вес конструкций – 363 тонны. При строительстве использовали лучшие отечественные материалы и оборудование, в том числе инженерные системы. Металл обеспечивает надежность и прочность основных конструкций снаружи, а панорамное остекление дает много пространства и света внутри пешеходной галереи.

Напомним, что станция Кутузовская МЦД-4 расположена на новой соединительной ветви между Калужским и Нижегородским направлениями. Ранее этого участка не было на транспортной схеме Москвы. Благодаря новой соединительной ветви у жителей города появилась возможность строить новые маршруты, используя только железнодорожный транспорт. Пассажиры станции Кутузовская МЦД-4 могут без пересадок доехать до 7 центральных железнодорожных вокзалов, а также строить другие беспересадочные удобные маршруты.

С запуском МЦД-4 также появилась прямая быстрая связь между двумя крупнейшими деловыми кластерами: «Москва-Сити» и штаб-квартирой Сбера.

«Здесь у нас расположен самый большой офис в стране – 600 кв. м и 24 тыс. сотрудников. До конца года, когда мы окончим строительство, их число увеличится до 30 тыс. А если прибавить к этому сотрудников, для которых мы арендуем рабочие площадки в этом районе – так и все 40 тыс. И все они приезжают и уезжают примерно в одно и то же время. Без модернизации транспортной системы это была бы критическая масса», – сказал Герман Греф.

Сейчас все центральные офисы Сбера связаны между собой станциями рельсового каркаса. Менее чем за 30 минут можно добраться от штаб-квартиры Сбера до 4 крупных офисных кластеров: Рублево-Архангельское, Сколково, Вавилова и Южный. А после полного завершения строительства самого здания штаб-квартиры к концу 2025 года из интеграционного вестибюля Кутузовской МЦД-4 работники Сбера смогут попадать на территорию делового центра, не выходя на улицу.

Сегодня ТПУ Кутузовская ежедневно пользуется более 55 тыс. человек. Планируется, что к 2030 году пассажиропоток увеличится на 25% – почти до 70 тыс. человек в сутки.