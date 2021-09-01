Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скоростной поезд «Ласточка» начал курсировать по маршруту Самара – Жигулевск

2021-09-01 16:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1 сентября на железнодорожном вокзале Жигулевск состоялся торжественный запуск скоростного поезда «Ласточка» по новому продленному маршруту Жигулевск – Самара.

В мероприятии приняли участие и. о. заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по Самарскому территориальному управлению Сергей Клищенко, глава городского округа Жигулевск Сергей Федотов, жители и гости города, представители областной и городской Думы.

Во время поездки в пригородном поезде «Ласточка» Сергей Клищенко рассказал представителям городской администрации о плюсах путешествия в современных электропоездах. Пригородный поезд «Ласточка» соответствует всем стандартам безопасности и эргономики, оснащен системами автоведения и видеонаблюдения. Пассажирские салоны просторны и дают возможность размещать крупногабаритный багаж, включая спортивный инвентарь, а климатическая система обеспечивает температурный комфорт в любое время года.

В ответном слове Сергей Федотов поблагодарил железнодорожников за организацию комфортного путешествия и выразил уверенность, что жители города оценят данный маршрут и будут с комфортом пользоваться всеми плюсами поездки на «Ласточке».

Напомним, что в июне скоростной поезд «Ласточка» был запущен по маршруту Самара – Жигулевское Море. На сегодняшний день почти 200 тыс. человек стали его пассажирами. По многочисленным просьбам жителей и при поддержке правительства Самарской области маршрут был продлен до Жигулевска.

С 1 сентября по маршруту Жигулевск – Жигулевское Море – Самара «Ласточки» будут курсировать ежедневно пятивагонными составами. Ежедневно со станции Жигулевск «Ласточка» будет отправляться в 06:44, 10:44, 17:44 и 20:02. Из Самары в Жигулевск «Ласточка» будет прибывать ежедневно в 08:44, 15:44, 19:44 и 21:44. Для удобства пассажиров предусмотрены остановки на станциях Могутовая, Жигулевское Море, Задельная, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка и Стахановская. Время в пути составляет 1 час 44 минуты, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

