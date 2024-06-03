Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Детская железная дорога в Хабаровске открыла летний сезон

2024-06-03 09:35
На Дальневосточной детской железной дороге в Хабаровске состоялось торжественное открытие 66 летнего сезона. В мероприятии приняли участие руководители ДВЖД, правительства Хабаровского края, администрации города, а также ветераны-железнодорожники, жители и гости города.

Почетные гости осмотрели вокзал ДЖД, учебный корпус и общежитие для иногородних воспитанников. Традиционно от станции Пионерская отправился поезд с первыми пассажирами нового сезона. Также для гостей малой магистрали был организован праздничный концерт.

В рамках профориентационной работы развитию Детской железной дороги на ДВЖД уделяется большое внимание. За последние годы открыты несколько специализированных классов, обновлена пассажирская инфраструктура, проведена реконструкция пути. В течение лета практику на ДЖД пройдут более 210 ребят из 13 опорных школ ОАО «РЖД», расположенных в отдаленных поселках БАМа и Транссиба. Юные железнодорожники планируют перевезти более 10 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

