«Ласточки» Нижний Новгород – Иваново за первый год курсирования перевезли почти 80 тыс. пассажиров

2024-06-04 11:35
Скоростной электропоезд межрегионального уровня «Ласточка» № 741/742 сообщением Нижний Новгород – Иваново, который начал свое курсирование 1 июня 2023 года, перевез почти 80 тыс. пассажиров.

Поезд отправляется ежедневно. Из Иванова он отправляется в 06:55 и прибывает в столицу Приволжья в 10:05. Электропоезд из Нижнего Новгорода отправляется в 19:07 и прибывает в Иваново в 22:17.

Время в пути составляет 3 часа 10 минут. Поезд во время следования останавливается на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.

Электропоезд состоит из вагонов 3 классов обслуживания: базовый, эконом и комфорт. Салоны вагонов оснащены всем необходимым для комфортной поездки: креслами с регулировкой, индивидуальными розетками для зарядки гаджетов, кулерами с питьевой водой и экологически чистыми туалетными комнатами. Вагоны оборудованы подъемниками для инвалидных колясок и местами со специальными креплениями для них. Также имеются места для проезда пассажиров с домашними питомцами.

Напомним, что составы скоростного электропоезда «Ласточка» также курсируют по маршрутам Нижний Новгород – Москва и Нижний Новгород – Киров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

