Пригородные поезда в Калининградской области 12 июня будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня

10:12

12 июня в День России пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут ходить согласно расписанию выходного и праздничного дня.

В частности, на светлогорском и зеленоградском направлениях электропоездами «Ласточка» будет выполнено 46 рейсов, что на 8 больше, чем в рабочие дни.

Также в этот день будут курсировать пригородные поезда по маршрутам Калининград – Железнодорожный, Калининград – Краснолесье и пригородный поезд из Советска в Калининград (отправление со станции Советск в 18:05, прибытие на Южный вокзал в 20:33).

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.