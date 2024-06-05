12 июня назначается дополнительный пригородный поезд Воронеж – Курбатово – Воронеж

17:03

12 июня назначается дополнительный пригородный поезд № 6601 Воронеж-Курский – Курбатово отправлением в 07:48 и прибытием в 09:31.

В обратном направлении пригородный поезд № 6602 Курбатово – Воронеж-Курский оправится в 15:56 и прибудет на конечную станцию в 17:38.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте АО «ППК «Черноземье», на информационных стендах билетных касс, по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.