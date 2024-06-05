Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

12 июня назначается дополнительный пригородный поезд Воронеж – Курбатово – Воронеж

2024-06-05 17:03
12 июня назначается дополнительный пригородный поезд Воронеж – Курбатово – Воронеж
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

12 июня назначается дополнительный пригородный поезд № 6601 Воронеж-Курский – Курбатово отправлением в 07:48 и прибытием в 09:31.

В обратном направлении пригородный поезд № 6602 Курбатово – Воронеж-Курский оправится в 15:56 и прибудет на конечную станцию в 17:38.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно узнать на сайте АО «ППК «Черноземье», на информационных стендах билетных касс, по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru