Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

100 дополнительных автоматических камер хранения установлено на вокзалах Красноярской железной дороги

2024-06-05 10:38
100 дополнительных автоматических камер хранения установлено на вокзалах Красноярской железной дороги
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На 7 вокзалах КрасЖД дополнительно установили 100 ячеек автоматических камер хранения багажа. Это сделано для повышения комфорта пассажиров с учетом растущего спроса на перевозки в летний период.

На вокзале станции Красноярск появилось 30 дополнительных ячеек разной вместимости, на вокзале столицы Хакасии Абакана – 16. Также новые камеры хранения установлены на пассажирских объектах Ачинска, Канска, Заозёрного, Боготола (Красноярский край), Мариинска (Кемеровская область).

Все камеры работают по единому алгоритму, который позволяет пассажирам быстро и без проблем сдать и получить багаж. У посетителей есть возможность самостоятельно выбрать подходящую по габаритам багажа ячейку (стандартную, среднюю или большую – 60, 90 или 180 см в высоту соответственно). Оплата производится как наличными, так и банковской картой, а также по QR-коду.

Важным преимуществом этого сервиса является то, что оплата производится не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. Также действует гибкая система почасовой тарификации – от 1 до 120 часов. При расчете по QR-коду информация о бронировании приходит на электронную почту.

Камеры хранения работают круглосуточно.

Отметим, что услуга по хранению багажа является одной из самых востребованных. Так, в 2023 году арендой автоматических камер хранения пассажиры КрасЖД воспользовались порядка 54 тыс. раз, оставляя вещи в среднем на 4 часа. За 5 месяцев 2024 года багаж на вокзалах сдавали почти 20 тыс. раз, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru