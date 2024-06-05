100 дополнительных автоматических камер хранения установлено на вокзалах Красноярской железной дороги

10:38

На 7 вокзалах КрасЖД дополнительно установили 100 ячеек автоматических камер хранения багажа. Это сделано для повышения комфорта пассажиров с учетом растущего спроса на перевозки в летний период.

На вокзале станции Красноярск появилось 30 дополнительных ячеек разной вместимости, на вокзале столицы Хакасии Абакана – 16. Также новые камеры хранения установлены на пассажирских объектах Ачинска, Канска, Заозёрного, Боготола (Красноярский край), Мариинска (Кемеровская область).

Все камеры работают по единому алгоритму, который позволяет пассажирам быстро и без проблем сдать и получить багаж. У посетителей есть возможность самостоятельно выбрать подходящую по габаритам багажа ячейку (стандартную, среднюю или большую – 60, 90 или 180 см в высоту соответственно). Оплата производится как наличными, так и банковской картой, а также по QR-коду.

Важным преимуществом этого сервиса является то, что оплата производится не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. Также действует гибкая система почасовой тарификации – от 1 до 120 часов. При расчете по QR-коду информация о бронировании приходит на электронную почту.

Камеры хранения работают круглосуточно.

Отметим, что услуга по хранению багажа является одной из самых востребованных. Так, в 2023 году арендой автоматических камер хранения пассажиры КрасЖД воспользовались порядка 54 тыс. раз, оставляя вещи в среднем на 4 часа. За 5 месяцев 2024 года багаж на вокзалах сдавали почти 20 тыс. раз, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.