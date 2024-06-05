Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Куйбышевской железной дороге в рамках проекта «Городская электричка» в Башкирии увеличено количество пригородных поездов

2024-06-05 10:32
На Куйбышевской железной дороге в рамках проекта «Городская электричка» в Башкирии увеличено количество пригородных поездов
В целях повышения транспортной доступности для жителей Республики Башкортостан и учитывая возросший спрос на пригородные перевозки в черте уфимской агломерации назначены дополнительные поезда и продлены маршруты действующим пригородным составам.

Так, с 8 июня 2024 года вносятся изменения в график движения пригородных поездов:

назначается пригородный поезд № 7409 Тавтиманово (отпр. 14:01) – Уфа (приб. 15:05) ежедневно;

продлевается маршрут следования пригородных поездов:

  • № 6413 Улу-Теляк – Уфа устанавливается сообщением Улу-Теляк (отпр. 05:38) – Дёма (приб. 07:31) ежедневно;
  • № 6404 Уфа – Улу-Теляк устанавливается сообщением Дема (отпр. 07:43) – Улу-Теляк (приб. 09:41) ежедневно;
  • № 6403 Улу-Теляк – Уфа устанавливается сообщением Улу-Теляк (отпр. 15:08) – Дема (приб. 17:06) ежедневно;
  • № 6410 Уфа – Урман устанавливается сообщением Дема (отпр. 17:35) – Урман (приб. 19:17) ежедневно;
  • № 7406 Приютово – Шакша устанавливается сообщением Приютово (отпр. 08:31) – Тавтиманово (приб. 13:42) ежедневно;
  • № 7414/6420 Раевка – Уфа – Улу-Теляк устанавливается сообщением № 6420 Раевка (отпр. 18:01) – Улу-Теляк (приб. 22:01) ежедневно.

Кроме того, с 9 июня 2024 года продлевается маршрут следования пригородных поездов до станции Иглино:

  • № 7410 Раевка – Уфа устанавливается сообщением Раевка (отпр. 04:49) – Иглино (приб. 07:42) ежедневно;
  • № 7427 Шакша – Приютово устанавливается сообщением Иглино (отпр. 08:00) – Приютово (приб. 12:15) ежедневно.

Также с 8 июня 2024 года сокращается маршрут следования пригородных поездов:

  • № 7431 Аша – Дёма устанавливается сообщением Аша (отпр. 11:50) – Уфа (приб. 13:40) ежедневно;
  • № 7413 Шакша – Раевка устанавливается сообщением Уфа (отпр. 13:41) – Раевка (приб. 15:47) ежедневно;
  • № 6414 Дема – Улу-Теляк устанавливается сообщением Дема (отпр.21:00) – Тавтиманово (приб.22:21) ежедневно, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.
