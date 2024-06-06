Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные камеры хранения установлены на железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный

2024-06-06 14:44
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров на железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный установлены дополнительные автоматические камеры хранения.

Раньше в залах ожидания работали 12 ячеек для хранения личных вещей пассажиров и посетителей вокзала. Теперь камер хранения стало 36, при этом появились секции для максимально большого багажа с размером ячейки 180х120х80 см.

Всего за 5 месяцев 2024 года автоматическими камерами хранения на железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный воспользовались более 1,6 тыс. пассажиров, что на 46% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что такие комплексы установлены на всех крупных вокзалах Куйбышевской железной дороги. Они позволяют минимизировать очереди, а также провести операцию бесконтактным способом. Оплатить услугу можно банковской картой, наличными средствами или посредством платежного сервиса с применением технологии QR-кодов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

