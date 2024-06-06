14:06

В связи с проведением в городе Пионерском благотворительного рок-фестиваля в ночь на 16 июня будет назначен дополнительный пригородный поезд № 6732 сообщением Светлогорск – Калининград.

Электропоезд«Ласточка» отправится со станции Светлогорск-2 16 июня в 01:58, со станции Пионерский Курорт – в 02:15 и прибудет на Южный вокзал в 03:01. В пути следования предусмотрены все остановки.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.