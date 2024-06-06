На Дальневосточной железной дороге в Приморском крае переименовано 9 остановок пригородных поездов

На Дальневосточной железной дороге новые названия получили 9 остановочных пунктов пригородных поездов в Приморье. Они расположены на направлениях от Уссурийска до Владивостока и от Уссурийска до Тихоокеанской (Находка).
На участке Уссурийск – Барановский остановочный пункт 9183 км переименован в Кирюшкин Ключ.
На участке Барановский – Угольная переименованы:
На участке Пост 132 км – Мыс Астафьева переименованы:
На участке Угольная – Владивосток о. п. № 1 переименован в Моргородок.
Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов. Новые наименования остановочных пунктов уже используются при оформлении билетов на пригородные поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.