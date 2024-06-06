Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Дальневосточной железной дороге в Приморском крае переименовано 9 остановок пригородных поездов

2024-06-06 09:27
На Дальневосточной железной дороге новые названия получили 9 остановочных пунктов пригородных поездов в Приморье. Они расположены на направлениях от Уссурийска до Владивостока и от Уссурийска до Тихоокеанской (Находка).

На участке Уссурийск – Барановский остановочный пункт 9183 км переименован в Кирюшкин Ключ.

На участке Барановский – Угольная переименованы:

  • о. п. 9230 км – в Озеро Кипарисовское;
  • о. п. 9237 км – в Мирный.

На участке Пост 132 км – Мыс Астафьева переименованы:

  • Пост 132 км – в Птичий Ключ;
  • платф. 151 км – в Буревестник;
  • платф. 152 км – в Садовод;
  • платф. 159 км – в Скала Пржевальского;
  • платф. 163 км – в Погон.

На участке Угольная – Владивосток о. п. № 1 переименован в Моргородок.

Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов. Новые наименования остановочных пунктов уже используются при оформлении билетов на пригородные поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

