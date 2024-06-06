На Дальневосточной железной дороге в Приморском крае переименовано 9 остановок пригородных поездов

На Дальневосточной железной дороге в Приморском крае переименовано 9 остановок пригородных поездов

09:27

На Дальневосточной железной дороге новые названия получили 9 остановочных пунктов пригородных поездов в Приморье. Они расположены на направлениях от Уссурийска до Владивостока и от Уссурийска до Тихоокеанской (Находка).

На участке Уссурийск – Барановский остановочный пункт 9183 км переименован в Кирюшкин Ключ.

На участке Барановский – Угольная переименованы:

о. п. 9230 км – в Озеро Кипарисовское;

о. п. 9237 км – в Мирный.

На участке Пост 132 км – Мыс Астафьева переименованы:

Пост 132 км – в Птичий Ключ;

платф. 151 км – в Буревестник;

платф. 152 км – в Садовод;

платф. 159 км – в Скала Пржевальского;

платф. 163 км – в Погон.

На участке Угольная – Владивосток о. п. № 1 переименован в Моргородок.

Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов. Новые наименования остановочных пунктов уже используются при оформлении билетов на пригородные поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.