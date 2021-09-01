Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «ЖД» с сентября запускает новый мультимодальный маршрут по пушкинским местам

2021-09-01 16:50
С сентября запускаем новый мультимодальный маршрут выходного дня Москва – Сергач – Большое Болдино.

Удобная организация маршрута «поезд + автобус» сделает поездку в родовое имение Пушкиных максимально комфортной и даст уникальную возможность погрузиться в атмосферу Болдинской осени – наиболее продуктивного творческого периода, когда великий русский поэт написал свои знаменитые стихотворения и произведения – «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Цыганы», «Маленькие трагедии». В Большом Болдине расположен Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина, где можно увидеть сохранившийся подлинный господский дом, в котором жил автор, приезжая в село, усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен.

Для организации перевозок используются поезда дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД»), курсирующие в сообщении с Москвой и проходящие через станцию Сергач, а также зафрахтованный компанией автобус, следующий по маршруту Сергач – Большое Болдино. Рейсы состыкованы по времени прибытия и отправления.

Для поездок в направлении Большого Болдина пассажиры поездов дальнего следования № 148 Москва – Казань, № 112 Москва – Круглое Поле и № 72 Москва – Чебоксары смогут пересесть на автобус отправлением от станции Сергач. При следовании из Большого Болдина в Москву автобусный маршрут состыкован по времени с поездами № 147 Казань – Москва, № 111 Круглое Поле – Москва, № 117 Новокузнецк – Москва и № 95 Барнаул – Москва. Посадка пассажиров на автобус производится по предъявлению билета и документа, удостоверяющего личность, который указан в билете.

Билеты на автобус и поезд можно оформить единовременно в любой кассе дальнего следования на железнодорожных вокзалах или на сайте ОАО «ЖД». Узнать более подробную информацию о маршруте можно в разделе «Мультимодальные перевозки» на сайте ОАО «ЖД».

