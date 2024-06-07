В составе туристического ретропоезда «Уральский экспресс» появился открытый обзорный вагон

16:09

На летний сезон СвЖД включила в состав туристического ретропоезда «Уральский экспресс» открытый обзорный вагон. В нем можно будет прокатиться по пятницам, когда ретропоезд курсирует по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург» вокруг уральской столицы.

Необычный вагон изготовлен в прошлом году. Экстерьер и интерьер выполнены в фирменном дизайне ретропоезда с использованием стилевых решений начала XX века. При этом для обеспечения комфорта путешественников добавлены современные детали: подогрев сидений и розетки для зарядки гаджетов.

Уютный ретровагон рассчитан на 80 посадочных мест. Отдельно в него билеты не продаются, проехать можно по билетам, оформленным в любой другой вагон поезда.

Кольцевой маршрут «Вечерний Екатеринбург» начинается от железнодорожного вокзала, проходит по центру города вдоль улицы Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка. На ретровокзале Шувакиш можно заглянуть в буфет и попить чаю с баранками, побывать в кабинете управляющего вокзалом (оформлен в стиле конца XIX – начала XX веков), прогуляться по деревянной «исторической» платформе, сделать яркие фотографии. Обратно на вокзал поезд возвращается через станцию Екатеринбург-Сортировочный. Продолжительность ретротура по вечернему кольцу – 2 часа 35 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский (железнодорожный вокзал) – в 19:05 по местному времени, возвращение – в 21:40.

На всем маршруте следования поезд обслуживается ретроэлектровозом ЧС2. В составе поезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века и наполненные историческими артефактами, вагон-ресторан и вагон-бар, где можно отведать традиционные блюда уральской кухни.

Приобрести билеты на ретропоезд можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При покупке нужно указать станцию отправления Екатеринбург-Пассажирский, станцию прибытия – Екатеринбург-Туристический. Действуют все виды льгот, а также специальные тарифные планы, понижающие стоимость проезда.

Напомним: туристический ретропоезд «Уральский экспресс» курсирует по двум маршрутам: днем по выходным и праздничным дням – из Екатеринбурга до Верхней Пышмы с заездом на станцию Шувакиш, по пятницам выполняет рейс «Вечерний Екатеринбург», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.