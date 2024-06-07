Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В составе туристического ретропоезда «Уральский экспресс» появился открытый обзорный вагон

2024-06-07 16:09
В составе туристического ретропоезда «Уральский экспресс» появился открытый обзорный вагон
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На летний сезон СвЖД включила в состав туристического ретропоезда «Уральский экспресс» открытый обзорный вагон. В нем можно будет прокатиться по пятницам, когда ретропоезд курсирует по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург» вокруг уральской столицы.

Необычный вагон изготовлен в прошлом году. Экстерьер и интерьер выполнены в фирменном дизайне ретропоезда с использованием стилевых решений начала XX века. При этом для обеспечения комфорта путешественников добавлены современные детали: подогрев сидений и розетки для зарядки гаджетов.

Уютный ретровагон рассчитан на 80 посадочных мест. Отдельно в него билеты не продаются, проехать можно по билетам, оформленным в любой другой вагон поезда.

Кольцевой маршрут «Вечерний Екатеринбург» начинается от железнодорожного вокзала, проходит по центру города вдоль улицы Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка. На ретровокзале Шувакиш можно заглянуть в буфет и попить чаю с баранками, побывать в кабинете управляющего вокзалом (оформлен в стиле конца XIX – начала XX веков), прогуляться по деревянной «исторической» платформе, сделать яркие фотографии. Обратно на вокзал поезд возвращается через станцию Екатеринбург-Сортировочный. Продолжительность ретротура по вечернему кольцу – 2 часа 35 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский (железнодорожный вокзал) – в 19:05 по местному времени, возвращение – в 21:40.

На всем маршруте следования поезд обслуживается ретроэлектровозом ЧС2. В составе поезда – вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века и наполненные историческими артефактами, вагон-ресторан и вагон-бар, где можно отведать традиционные блюда уральской кухни.

Приобрести билеты на ретропоезд можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При покупке нужно указать станцию отправления Екатеринбург-Пассажирский, станцию прибытия – Екатеринбург-Туристический. Действуют все виды льгот, а также специальные тарифные планы, понижающие стоимость проезда.

Напомним: туристический ретропоезд «Уральский экспресс» курсирует по двум маршрутам: днем по выходным и праздничным дням – из Екатеринбурга до Верхней Пышмы с заездом на станцию Шувакиш, по пятницам выполняет рейс «Вечерний Екатеринбург», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru