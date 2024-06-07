Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пилотный проект РЖД по внедрению «умной оплаты» в пригородных поездах поддержал Банк ВТБ

2024-06-07 14:16
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Испытание новой технологии оплаты проезда по геолокации проходит на линии между центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом Казани. «Умная оплата» реализуется при помощи мобильного приложения «ПроТранспорт+», которое по Bluetooth-меткам на станциях определяет местоположение пассажира.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужен смартфон с приложением «ПроТранспорт+» с привязанной к нему банковской картой. На станции отправления необходимо запустить приложение, которое по Bluetooth-технологии идентифицирует геодатчик, и подтвердить начало поездки. Система проверит наличие необходимой суммы на банковской карте пассажира и сгенерирует QR-код – электронный билет. На станции прибытия, после того как пассажир завершит поездку, система автоматически определит его местоположение и рассчитает итоговую стоимость. Банк ВТБ обеспечивает прием платежей от пассажиров и расчеты с перевозчиком в рамках интернет-эквайринга.

«Наша компания постоянно работает над развитием своих пассажирских сервисов и созданием новых цифровых проектов, способных сделать поездки и путешествия более удобными. При реализации наших продуктов мы готовы к сотрудничеству с коллегами из смежных отраслей. Технология оплаты по геолокации – новая и уникальная для железнодорожной отрасли. Эксперимент в Казани проходит успешно: уже в ближайшее время начнется тестирование технологии в северо-западном регионе и на юге России. Банк ВТБ обеспечивает прием платежей от пассажиров и расчеты с перевозчиком в рамках интернет-эквайринга. Кроме того, специально для перевозчиков, участвующих в проекте, ВТБ предоставил выгодные условия эквайрингового сопровождения и тарификации», – сказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

«Развитие инновационных методов оплаты и их внедрение на транспорте – одна из важнейших стратегических задач банка ВТБ. В рамках пилота, проводимого ОАО «РЖД», ВТБ обеспечил безопасность приема платежей от пассажиров в приложении «ПроТранспорт+», а также процесса расчетов с перевозчиком. Технология полностью соответствует правилам по защите информации при обработке данных платежных карт и гарантирует удобное проведение взаиморасчетов всех участников тестирования», – отметил член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

Технология оплаты по геолокации разработана в 2022-2023 годах по инициативе и в рамках НИОКР Минтранса России. Ее внедрение позволит расширить возможности цифровых сервисов для пассажиров в сегменте городской мобильности. В ряде регионов уже проходит тестирование на наземном общественном транспорте. Объединение на базе единого приложения отработанных технологий оплаты в пригородном железнодорожном и городском наземном транспорте позволит в дальнейшем реализовать формат бесшовных мультимодальных поездок с возможностью применения единого тарифа.

