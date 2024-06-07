Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться 7 поездами дальнего следования для поездок на курорты Черноморского побережья

Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться 7 поездами дальнего следования для поездок на курорты Черноморского побережья

12:13

Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться семью «южными» поездами дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания», курсирующими в направлении курортов Черноморского побережья.

Это 2 регулярных поезда, отправляющихся из Красноярска, и 5 транзитных маршрутов.

Так, на поезде № 201/202 Красноярск – Анапа из краевой столицы можно уехать по понедельникам, четвергам и субботам.

Поезд № 127/128 Красноярск – Адлер отправляется по вторникам, средам и пятницам.

Также для поездок в направлении юга России можно воспользоваться следующими транзитными поездами:

№ 205/206 Иркутск – Анапа;

№ 229/230 Северобайкальск – Анапа;

№ 235/236 Тында – Анапа;

№ 269/270 Чита – Адлер;

№ 273/274 Северобайкальск – Адлер.

Кроме того, в летний период в составе поездов № 69/70 Чита – Москва и № 229/230 Северобайкальск – Анапа курсирует беспересадочная группа вагонов Чита – Анапа.

Таким образом, в период отпусков уехать из Красноярска в направлении Черноморских курортов можно в любой день.

Всего через Красноярск осуществляется 9 «южных» рейсов в неделю. Это порядка 200 вагонов, половина из которых – купейные.

Чтобы поездки для пассажиров были комфортными и безопасными, железнодорожники тщательно готовят подвижной состав. Особое внимание уделяется исправности кондиционеров, биотуалетов и противопожарных систем.

Отметим, что в периоды пикового спроса количество вагонов в поездах увеличивается. Билеты можно приобрести за 90 дней до даты отправления.

Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО «РЖД», по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.