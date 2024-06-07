Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Летний дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ будет курсировать на Восточно-Сибирской железной дороге до 3 сентября

2024-06-07 10:44
Летний дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ будет курсировать на Восточно-Сибирской железной дороге до 3 сентября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Восточно-Сибирской железной дороге с 30 мая начал курсирование летний дневной поезд № 250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ, вернувшийся в расписание в 2023 году по многочисленным просьбам пассажиров.

Поезд будет совершать по 5 рейсов в неделю в обоих направлениях до 3 сентября. Из Иркутска состав будет отправляться в 11:55 и прибывать в Улан-Удэ в эти же сутки в 20:43 по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Из столицы Бурятии поезд будет курсировать по понедельникам, вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 13:37, прибывая в Иркутск в 21:44. Время указано местное.

Отметим, что по четвергам и понедельникам вагоны поезда № 250 Иркутск – Улан-Удэ будут отправляться из столицы Бурятии в составе поезда № 328 Забайкальск – Иркутск.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах вокзалов.

Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России) и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru