Летний дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ будет курсировать на Восточно-Сибирской железной дороге до 3 сентября

10:44

На Восточно-Сибирской железной дороге с 30 мая начал курсирование летний дневной поезд № 250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ, вернувшийся в расписание в 2023 году по многочисленным просьбам пассажиров.

Поезд будет совершать по 5 рейсов в неделю в обоих направлениях до 3 сентября. Из Иркутска состав будет отправляться в 11:55 и прибывать в Улан-Удэ в эти же сутки в 20:43 по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Из столицы Бурятии поезд будет курсировать по понедельникам, вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 13:37, прибывая в Иркутск в 21:44. Время указано местное.

Отметим, что по четвергам и понедельникам вагоны поезда № 250 Иркутск – Улан-Удэ будут отправляться из столицы Бурятии в составе поезда № 328 Забайкальск – Иркутск.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах вокзалов.

Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России) и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.