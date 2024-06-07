Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 9 июня популярная «дачная» электричка Красноярской железной дороги Зеледеево – Красноярск по воскресеньям будет ходить до станции Базаиха

2024-06-07 10:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 9 июня по воскресеньям маршрут вечернего пригородного поезда Зеледеево – Красноярск продлевается до станции Базаиха. Отправление со станции Зеледеево в 19:47, прибытие на станцию Базаиха в 22:13.

В обратном направлении назначается поезд Базаиха – Красноярск. Отправление со станции Базаиха в 22:21, прибытие на станцию Красноярск в 22:54.

«Дачный» маршрут, охватывающий остановочные пункты от Зеледеево до Базаихи, будет удобен пассажирам, проживающим в правобережной части Красноярска и имеющим садовые участки на западном направлении КрасЖД. Он позволит осуществлять поездки без пересадки на вокзале Красноярска.

Электропоезд добавлен в расписание до 29 сентября. Уточнить информацию можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

