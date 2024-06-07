Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Состав скоростного поезда «Ласточка» Нижний Новгород – Москва будет увеличен в течение июня

2024-06-07 09:19
Состав скоростного поезда «Ласточка» Нижний Новгород – Москва будет увеличен в течение июня
Сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка» будут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – Москва весь июнь 2024 года.

Из столицы России десятивагонный состав отправится 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июня в 21:15, прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 10, 15, 17, 22, 24 и 29 июня, а также 1 июля в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:09.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

