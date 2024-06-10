Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Объем погрузки зерна за январь-май 2024 года вырос на 7%

2024-06-10 18:12
Объем погрузки зерна за январь-май 2024 года вырос на 7%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативным данным, за 5 месяцев 2024 года по сети РЖД отправлено 13,7 млн тонн зерна, что на 7% превышает показатель прошлого года.

Наибольшие объемы погружены в Курской (1,3 млн тонн, + 19%), Саратовской (1,1 млн тонн, + 15,2%) и Волгоградской областях (1 млн тонн, +26,5%).

Экспортные перевозки зерна в период с января по май 2024 года составили 9,7 млн тонн (+8,1%). Через припортовые станции отправлено 6,4 млн тонн (+12%).

В направлении портов Юга перевезли 5,9 млн тонн (+5,7%). В адрес портов Дальнего Востока отправили 89 тыс. тонн (+41,8%), в направлении портов Северо-Запада — 357 тыс. тонн (рост в 17 раз).

Через погранпереходы отправили 3,3 млн тонн зерна (+1,6%).

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru