Объем погрузки зерна за январь-май 2024 года вырос на 7%

18:12

По оперативным данным, за 5 месяцев 2024 года по сети РЖД отправлено 13,7 млн тонн зерна, что на 7% превышает показатель прошлого года.

Наибольшие объемы погружены в Курской (1,3 млн тонн, + 19%), Саратовской (1,1 млн тонн, + 15,2%) и Волгоградской областях (1 млн тонн, +26,5%).

Экспортные перевозки зерна в период с января по май 2024 года составили 9,7 млн тонн (+8,1%). Через припортовые станции отправлено 6,4 млн тонн (+12%).

В направлении портов Юга перевезли 5,9 млн тонн (+5,7%). В адрес портов Дальнего Востока отправили 89 тыс. тонн (+41,8%), в направлении портов Северо-Запада — 357 тыс. тонн (рост в 17 раз).

Через погранпереходы отправили 3,3 млн тонн зерна (+1,6%).