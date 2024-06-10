Центры продажи услуг на Куйбышевской железной дороге в январе-мае текущего года привлекли 113 новых клиентов

16:20

Работники центров продажи услуг ОАО «РЖД» на Куйбышевской железной дороге за 5 месяцев 2024 года смогли привлечь 113 новых клиентов в сфере грузовых перевозок. Это позволило дополнительно перевезти 529,5 тыс. тонн грузов.

При этом железнодорожники обработали около 900 входящих обращений, большинство из которых связаны с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, с погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре КбшЖД, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Сегодня на Куйбышевской железной дороге более 1,3 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы с помощью автоматизированной системы (АС «ЭТРАН»). За 5 месяцев 2024 года к этой системе подключились 37 грузоотправителей и грузополучателей, работающих на полигоне обслуживания КбшЖД. Кроме того, более 1,6 тыс. пользователей услуг железнодорожного транспорта пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД». За январь-май 2024 года к этому сервису подключились 160 новых клиентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.