Погрузка на Горьковской железной дороге за 5 месяцев 2024 года составила 11 млн тонн

Погрузка на Горьковской железной дороге в январе-мае 2024 года составила 11 млн тонн, что на 9,6% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.
В том числе погружено:
Погрузка в мае 2024 года составила почти 2,3 млн тонн (-10,5%).
Снижение погрузки с начала года обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в зимний период. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте. Горьковская железная дорога находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями, при необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.