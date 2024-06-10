Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Горьковской железной дороге за 5 месяцев 2024 года составила 11 млн тонн

2024-06-10 13:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Погрузка на Горьковской железной дороге в январе-мае 2024 года составила 11 млн тонн, что на 9,6% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.

В том числе погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 3,3 млн тонн (-34,7% к январю-маю 2023 года);
  • лесных грузов – 1,2 млн тонн (+4%);
  • черных металлов – 1 млн тонн (-4,8%);
  • химических и минеральных удобрений – 862,7 тыс. тонн (-4,4%);
  • цемента – 751,5 тыс. тонн (-22,1%);
  • химикатов и соды – 615,8 тыс. тонн (+13,3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 577,7 тыс. тонн (-2%);
  • строительных грузов – 446,4 тыс. тонн (+0,2%);
  • зерна – 291,7 тыс. тонн (+18%);
  • лома черных металлов – 289,8 тыс. тонн (-32,2%);
  • кокса – 255,2 тыс. тонн (+8,2%).

Погрузка в мае 2024 года составила почти 2,3 млн тонн (-10,5%).

Снижение погрузки с начала года обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в зимний период. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте. Горьковская железная дорога находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями, при необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

