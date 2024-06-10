В январе-мае 2024 года перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге выросли на 1,5%

12:03

За 5 месяцев 2024 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 2,8 млн пассажиров (+1,5% к январю-маю прошлого года), в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров увеличилось на 0,9%, до 2,1 млн человек, в дальнем следовании – на 3,6%, до 673,3 тыс. человек.

Пассажирооборот в январе-мае 2024 года достиг 766,6 млн пасс.-км. Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае текущего года по КрасЖД перевезено 722,3 тыс. пассажиров, из них в пригородных поездах – 586,5 тыс., в поездах дальнего следования – 135,8 тыс.

Пассажирооборот в мае 2024 года составил 158,1 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.