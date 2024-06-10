Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Около 54 га прилегающей к Калининградской железной дороге территории очищено от мусора

2024-06-10 11:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перед стартом летнего сезона пассажирских перевозок сотрудники Калининградской магистрали собрали мусор на 54 га полосы отвода вдоль железнодорожных путей. На прилегающей к дороге территории также была проведена санитарная вырубка деревьев и кустарников, окошена трава.

В работах по содержанию полосы отвода в состоянии, соответствующем санитарным нормам и правилам, участвовали две бригады железнодорожников из Черняховска и Калининграда. Участки для уборки были выбраны по результатам регулярных осмотров. Также раз в квартал сотрудники магистрали совместно с представителями муниципалитетов и органов местного самоуправления проводят экологические рейды на предмет выявления замусоренных территорий вдоль путей. Четыре выезда в пределах областного центра, по направлению Балтийска, Зеленоградска, Светлогорска и Краснолесья состоялись в апреле.

Добавим, что в мае на Калининградской магистрали прошли традиционные субботники в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая весна», в которых приняли участие почти 1200 человек. На площади около 8 га железнодорожники собрали свыше 7 тонн мусора, высадили 66 деревьев, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

