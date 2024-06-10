Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге за 5 месяцев 2024 года выросли почти на 6%

Более 15,1 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги за январь-май 2024 года (+5,9% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – более 3,4 млн (+8,8%), в пригородном сообщении – порядка 11,7 млн (+5,1%).

Пассажирооборот за 5 месяцев 2024 года составил почти 3,9 млрд пасс.-км (+10,1%), в том числе в дальнем следовании – порядка 3,4 млрд пасс.-км (+10,4%), в пригородном сообщении – 540 млн пасс.-км (+8,3%).

В мае 2024 года на Горьковской железной дороге отправлено порядка 3,6 млн пассажиров (+3% к маю 2023 года), в том числе 770 тыс. – в дальнем следовании (+3,9%), более 2,8 млн – в пригородном сообщении (+2,8%).

Пассажирооборот в мае составил 873 млн пасс.-км (+4,5%), в том числе в дальнем следовании – 750 млн пасс.-км (+4,7%), в пригородном сообщении – 123 млн пасс.-км (+3,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.