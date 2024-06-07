Северная железная дорога начала капитальный ремонт пути на участке Виледь – Светик в Архангельской области

На участке Виледь – Светик Северной железной дороги начались работы по замене рельсов. Общая длина ремонтируемого пути составит 35,5 км.
В процессе используется инновационная техника российского производства – рельсоукладочный комплекс РУ-700. Машина сочетает в себе функции, которые ранее выполнялись разной техникой и позволяет увеличить объемы и качество работ.
Ремонт пройдет поэтапно в течение лета. Железнодорожники уложат бесстыковой путь, проведут выправку пути спецтехникой.
В сутки по участку проходит порядка 40 пар грузовых и пассажирских поездов с Крайнего Севера в Центр России и обратно. Чтобы движение не прерывалось, во время ремонтных «окон» пропуск поездов организован по соседнему пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.