Северная железная дорога начала капитальный ремонт пути на участке Виледь – Светик в Архангельской области

2024-06-07 16:54
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На участке Виледь – Светик Северной железной дороги начались работы по замене рельсов. Общая длина ремонтируемого пути составит 35,5 км.

В процессе используется инновационная техника российского производства – рельсоукладочный комплекс РУ-700. Машина сочетает в себе функции, которые ранее выполнялись разной техникой и позволяет увеличить объемы и качество работ.

Ремонт пройдет поэтапно в течение лета. Железнодорожники уложат бесстыковой путь, проведут выправку пути спецтехникой.

В сутки по участку проходит порядка 40 пар грузовых и пассажирских поездов с Крайнего Севера в Центр России и обратно. Чтобы движение не прерывалось, во время ремонтных «окон» пропуск поездов организован по соседнему пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

