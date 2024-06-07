РЖД расширяют сотрудничество с Самарской областью в сфере здравоохранения

РЖД расширяют сотрудничество с Самарской областью в сфере здравоохранения

15:18

Начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Жидкова и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подписали соответствующий документ в рамках XXVII Петербургского экономического форума.

РЖД поделятся многолетним опытом и инфраструктурой железнодорожной медицины для улучшения качества и обеспечения доступности медицинского обеспечения по широкому кругу вопросов:

диспансеризации населения;

развития экспорта медицинских услуг;

совершенствования системы охраны здоровья работающего населения, выявления и профилактики профессиональных заболеваний;

медицинской реабилитации;

реализации программ борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и др.

Отметим, что жители Самарской области могут получить медицинские услуги, в том числе высокотехнологичную медпомощь, по полису ОМС в железнодорожных клиниках.

Все результаты обследований и консультаций будут доступны в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).