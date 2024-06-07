Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД расширяют сотрудничество с Самарской областью в сфере здравоохранения

2024-06-07 15:18
РЖД расширяют сотрудничество с Самарской областью в сфере здравоохранения
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Жидкова и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подписали соответствующий документ в рамках XXVII Петербургского экономического форума.

РЖД поделятся многолетним опытом и инфраструктурой железнодорожной медицины для улучшения качества и обеспечения доступности медицинского обеспечения по широкому кругу вопросов:

  • диспансеризации населения;
  • развития экспорта медицинских услуг;
  • совершенствования системы охраны здоровья работающего населения, выявления и профилактики профессиональных заболеваний;
  • медицинской реабилитации;
  • реализации программ борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и др.

Отметим, что жители Самарской области могут получить медицинские услуги, в том числе высокотехнологичную медпомощь, по полису ОМС в железнодорожных клиниках.

Все результаты обследований и консультаций будут доступны в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

