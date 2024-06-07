На конкурсе в Уфе школьники представили транспортные технологии будущего для железнодорожного транспорта

В Уфе подвели итоги регионального этапа ХI Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», в рамках которой были представлены инновационные проекты для развития транспортных систем. Один из кейсов был подготовлен сотрудниками Куйбышевской магистрали. Согласно заданию, ребята разработали современные решения для безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта в разделе «Система для обнаружения человека в опасной зоне железнодорожных путей и предупреждение его об опасности» и капсульный вагон для РЖД.

Всего в конференции приняли участие 126 ребят со всей республики.

Победителями и призерами в номинации «Транспортные технологии будущего» стали воспитанники Центра технического творчества детей и юношества «Технопарк» (город Нижнекамск) и Республиканского детского образовательного технопарка (город Уфа).

После подведения итогов сотрудники Куйбышевской магистрали провели для школьников мастер-классы по безопасности и в интерактивной форме объяснили детям, почему нельзя переходить железную дорогу, не снимая наушников и капюшона, чем опасны игры вблизи платформ и как опрометчивость может стоить жизни, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.