РЖД вошли в состав учредителей IV Международного строительного чемпионата

14:13

ОАО «Российские железные дороги», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, ГК «Росатом», ПАО «Газпром», Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» и АНО «Россия – страна возможностей» в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при организации Международного строительного чемпионата в 2024 году.

Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, командир центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Дмитрий Парамонов и первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В рамках соглашения ОАО «РЖД» вошло в состав учредителей Международного строительного чемпионата, проведение которого запланировано с 1 по 4 октября 2024 года. Взаимодействие сторон подразумевает совместную организацию и проведение IV Международного строительного чемпионата, а также популяризацию строительных профессий и развитие кадрового потенциала строительной отрасли.

«Символично, что соглашение о проведении чемпионата в этом году мы подписали на той же площадке в Санкт-Петербурге, где прошел МСЧ-2023. В этом году местом проведения Международного строительного чемпионата, который пройдет совместно с Международным форумом и выставкой 100+ Technobuild, станет город Екатеринбург. Уверен, что благодаря объединению крупнейших мероприятий в сферах строительства и ЖКХ под одной крышей мы сможем найти пути и возможности решения важнейших задач, таких как внедрение новых технологий, развитие кадрового потенциала строительной отрасли и улучшение условий жизни и отдыха наших граждан», – отметил Ирек Файзуллин.

Олег Белозёров рассказал, что ОАО «РЖД» участвует в Международном строительном чемпионате с момента его основания. «Ежегодно железнодорожные строители со всех регионов России объединяются в сплоченную команду, имеют возможность проявить весь свой профессиональный и личный потенциал в рамках чемпионата. Для всех участников это ключевая площадка обмена опытом и знаниями, обсуждения важнейших вопросов строительной отрасли в одном информационном поле, а также возможность делиться профессиональными разработками и инновациями. Мы в РЖД знаем, как важно создавать и поддерживать дух соревновательности для достижения лучших результатов», – резюмировал глава РЖД.

«У «Росатома» – амбициозная программа сооружения объектов как в стране, так и на зарубежном рынке, поэтому вопрос профессиональной подготовки строителей для нас в приоритете. И неслучайно Международный строительный чемпионат «вырос» из отраслевого конкурса профмастерства в атомной отрасли. Мы рады, что ежегодно в число учредителей и партнеров чемпионата входят лидеры индустрии – компании, обеспечивающие технологический суверенитет и формирующие кадровый потенциал страны», – подчеркнул Алексей Лихачёв.

«Строительный чемпионат при уже традиционной поддержке «Газпрома» становится все более авторитетной площадкой. Мы будем стремиться к тому, чтобы она стала лучшей в мире. Участники состязаний, в том числе представители стройкомплекса «Газпрома», показывают высочайший уровень профессионализма, задают ориентиры для всей отрасли. И продолжают наращивать передовые компетенции для реализации масштабных и технически сложных проектов на благо России», – сказал Алексей Миллер.

Алексей Агафонов отметил, что Международный строительный чемпионат – событие для профессионалов строительной отрасли, направленное на внедрение передовых технологий и повышение квалификации специалистов.

«При организации и реализации Международного строительного чемпионата нам важно продемонстрировать развитие строительной отрасли в стране, мы видим, что молодые кадры готовы работать и развиваться на территории Российской Федерации. Осенью в Екатеринбурге чемпионат объединит работников организаций строительной отрасли России и иностранных государств, студентов высших учебных заведений и средних профессиональных образовательных учреждений, а также школьников. Мероприятие пройдет по трем лигам – основной, студенческой и школьной. Участниками чемпионата станут более 900 человек, а для обеспечения организационного сопровождения будет привлечено не менее 150 волонтеров», – заявил Алексей Агафонов.

«Международный строительный чемпионат – площадка соревнований среди профессионалов в промышленном строительстве. Но важная задача чемпионата – вовлечение молодых ребят в строительную отрасль, поэтому уже несколько лет подряд в соревнованиях участвуют команды от студенческих отрядов. В прошлом году впервые состоялась и школьная лига. Здесь на площадке у молодежи есть возможность познакомиться со строительными проектами, работодателями, увидеть, как развивается отрасль в целом. Возможность участия в соревнованиях – дополнительный стимул для профессионального развития и вовлечения будущих молодых специалистов в эту сферу», – поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв.

Международный строительный чемпионат — это самое масштабное ежегодное событие отрасли, объединяющее соревнования профессионалов-строителей и молодых специалистов, а также выставочную и деловую программы с участием представителей зарубежных стран.