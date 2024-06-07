Более 500 детей отправились на отдых на детском поезде Казань – Анапа

14:07

Детский поезд № 583 Казань – Анапа отправился в свой первый рейс на Горьковской железной дороге в этом году. Его пассажирами стали более 500 ребят, которые проведут ближайшие несколько недель на курортах Черноморского побережья.

При отправлении состава с железнодорожного вокзала Казань-1 звучали мелодии детских песен, ребят развлекали аниматоры в костюмах популярных детских героев, а бойцы студенческих отрядов проводников выступили с флешмобом. Каждый пассажир поезда получил памятные подарки и сувениры.

Напутственные слова и пожелания хорошего отдыха высказали министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков, и. о. заместителя начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению ГЖД Евгений Ананьин, начальник Горьковского филиала АО «ФПК» Андрей Нагишев, начальник отдела дополнительного образования министерства образования и науки Республики Татарстан Айгуль Кашапова.

Всего в 2024 году Горьковская железная дорога планирует перевезти в составе организованных детских групп свыше 35 тыс. детей, в том числе более 23 тыс. – в специализированных детских поездах, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Для обеспечения перевозок организовано 24 специальных «детских» поезда, из них 11 рейсов – в сообщении Казань – Анапа – Казань и 13 рейсов – в сообщении Казань – Москва – Казань. Для выполнения перевозок сформировано 2 состава поездов Горьковского филиала АО «ФПК из вагонов последних лет постройки.

За движением поездов осуществляется постоянный диспетчерский контроль, в состав каждого поезда включены вагоны-рестораны для организации питания детей, в поездных бригадах – настоящие профессионалы своего дела, которые прошли специальное обучение работе с маленькими пассажирами, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.