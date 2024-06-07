РЖД подписали трехстороннее соглашение о популяризации отечественного самбо

12:05

ОАО «Российские железные дороги», партия «Единая Россия» и «Всероссийская Федерация Самбо» в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации отечественного самбо в стране.

Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, руководитель центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин и президент «Всероссийской Федерации Самбо» Сергей Елисеев.

В рамках соглашения стороны намереваются принимать участие в реализации федерального партийного проекта «Zа Самбо», включая направление «Самбо в школу», а также осуществлять консультационно-методическую помощь по вопросам организации и проведения мероприятий по самбо среди сотрудников ОАО «РЖД».

Целью этой работы станет повышение роли и значимости физической культуры и спорта в жизни граждан.

«Безусловным государственным приоритетом, который стал одним из важнейших элементов национальных целей развития, является популяризация спорта в стране. Самбо – визитная карточка России, единственный в мире международный вид спорта, официальным языком которого является русский. Российские железные дороги выступают за здоровый образ жизни и будут всецело поддерживать инициативы в этом направлении», – отметил Олег Белозёров.

«Единая Россия» реализует проект «Zа Cамбо» с 2022 года. Только в прошлом году мы провели более 200 мероприятий по всей стране, 2 всероссийских форума. Активно реализуем направление «Самбо в школу» – его участниками стали уже более 2,7 тыс. школ и колледжей, 600 тыс. школьников и студентов. К проекту присоединились российские вузы. Секции самбо открылись в 250 высших учебных заведениях. Уверен, наше партнерство с РЖД сделает самбо еще более доступным для детей и взрослых в городах и сельских территориях, вовлечет больше людей в эту уникальную систему воспитания», – заявил Александр Сидякин.

«Сегодня благодаря проекту партии «Единая Россия» «Zа Самбо» мы смогли объединить два бренда: Российские железные дороги и отечественный вид спорта самбо. Искренне благодарю Олега Валентиновича Белозёрова за внимание и поддержку нашего национального вида спорта – самбо. Уверен, мы сможем плодотворно поработать на общее благо», – резюмировал Сергей Елисеев.